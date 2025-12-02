Τόσο η Sienna Miller, όσο και η Ellie Goulding επέλεξαν να ανακοινώσουν τη χαρμόσυνη είδηση της εγκυμοσύνης τους στη λαμπερή εκδήλωση μόδας του Λονδίνου.

Την πιο ευχάριστη έκπληξη επιφύλασσαν στους θαυμαστές τους η Sienna Miller και η Ellie Goulding, αποκαλύπτοντας τις εγκυμοσύνες τους στο κόκκινο χαλί των Fashion Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν στο Royal Albert Hall.

Και οι δύο είχαν καταφέρει να κρατήσουν μυστικό το ευχάριστο γεγονός, παρά το ότι βρίσκονται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Η 38χρονη Ellie Goulding περιμένει το δεύτερο παιδί της – καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Bo Minnear. Η ίδια έχει ήδη έναν γιο, τον τετράχρονο Arthur, από τον γάμο της με τον Caspar Jopling. Η τραγουδίστρια επέλεξε για την πρώτη δημόσια εμφάνισή της, ενώ ήταν έγκυος, ένα total black look, που άφηνε ακάλυπτη την κοιλιά της.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, πηγή είχε επιβεβαιώσει στη Daily Mail τη σχέση της Ellie Goulding με τον Bo Minnear, λέγοντας: «Είναι ακόμα νωρίς, αλλά είναι πολύ ερωτευμένοι! Εκείνος είναι πολύ ρομαντικός και είναι πολύ καλά μαζί. Είναι πραγματικά υπέροχο να το βλέπεις, είναι πολύ χαρούμενη».

Από την άλλη, η Sienna Miller αναμένεται σε μερικούς μήνες να φέρει στον κόσμο το τρίτο παιδί της. Η ηθοποιός έχει ήδη μία 2χρονη κόρη με τον σύντροφό της, Oli Green, ενώ είναι επίσης μητέρα της 13χρονης Marlowe από τον πρώην σύζυγό της, Tom Sturridge. Στο κόκκινο χαλί, η Sienna Miller πόζαρε χαρούμενη φορώντας ένα τούλινο φόρεμα που αναδείκνυε τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

