Ο Gio Kay εμφανίστηκε ξανά στη σκηνή του J2US δίπλα στην Αγγελική Ηλιάδη, μόλις μια εβδομάδα μετά την έντονη διαφωνία του με τον Σταμάτη Φασουλή.

Στο προηγούμενο live, ο Gio Kay είχε εκφράσει την ενόχλησή του λέγοντας στον Φασουλή: «Δεν μπορείς να μου πεις εμένα τι είναι ραπ, γιατί ασχολούμαι με αυτό χρόνια. Κάθε εβδομάδα ξενερώνω με τη φάση σου. Μου δίνεις πολύ κακή ενέργεια».

Απαντώντας, ο Σταμάτης Φασουλής δήλωσε: «Προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός και αν δεν σου αρέσω, μπορώ να μην παρευρίσκομαι στο δικό σου τραγούδι για να μην σε ξενερώνω. Μπορεί να φταίω εγώ που το λες τόσο άσχημα».

Λίγες μέρες μετά, σε συνέντευξή του στον Κωνσταντίνο Βασάλο, ο Gio Kay σχολίασε: «Στο J2US το μόνο που δεν μου αρέσει είναι όταν μου λένε τρέλες. Μη κάνεις επίθεση στον Αμερικάνικο πληθυσμό. Τον Φασόλια τον ξέρω, με αυτόν έχω beef. Απλά δε με γουστάρει».

Το βράδυ του Σαββάτου 28/03 όταν διαγωνίστηκε ο Gio Kay, ο Σταμάτης Φασουλής δήλωσε: «Δεν θα ήθελα να σχολιάσω, θα αρκεστώ στη ψηφοφορία. Εμένα δεν μου άρεσες στην αρχή, δεν μπήκες καλά. Τα παράπονά σου τα λες στον Νίκο Κοκλώνη που με επέλεξε σε αυτή τη θέση που δεν ξέρω τι μου γίνεται. Γιατί διάλεξες έναν άνθρωπο άχρηστο», δείχνοντας φανερά την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Gio Kay, χωρίς όμως να θέλει να συνεχίσει κάποια κόντρα μεταξύ τους.

