Ο Fedez διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της προσωπικής του ζωής, καθώς ο ίδιος και η Giulia Honegger έγιναν γονείς για πρώτη φορά.

Ο γνωστός ράπερ μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας τρυφερές φωτογραφίες από το μαιευτήριο, στις οποίες η Giulia Honegger κρατά στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό τους.

Ο ίδιος γίνεται για 3η φορά γονιός, καθώς έχει αποκτήσει άλλα 2 παιδιά από την Chiara Ferragni, τον Leone και τη Vittoria.

Η σχέση του Fedez με τη Giulia Honegger ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 και αποτελεί την πρώτη σταθερή του σχέση μετά το τέλος του γάμου του με τη Chiara Ferragni.

Ο Fedez και η Chiara Ferragni ακολούθησαν χωριστούς δρόμους το 2024, έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν απιστία από την πλευρά του καλλιτέχνη.

Η Chiara Ferragni έχει μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον γάμο τους, ο οποίος ξεκίνησε το 2017, αποκαλύπτοντας ότι η σχέση τους πέρασε επανειλημμένες κρίσεις. Μέσα από αναρτήσεις της το 2025 είχε εκφράσει την απογοήτευσή της, αναφέροντας πως ένιωσε βαθιά εξαπατημένη όταν συνειδητοποίησε τι συνέβαινε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FEDEZ (@fedez)

Govastiletto.gr – Έγκυος η σύντροφος του Fedez – Περιμένει το τρίτο του παιδί μετά το διαζύγιο από την Chiara Ferragni