Ο Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου την Πέμπτη 30 Απριλίου, σε μια εντυπωσιακή τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Ρωσική Εκκλησία Αγίου Νικολάου.

Το ζευγάρι μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από τη μεγάλη ημέρα.

Ο γάμος συγκέντρωσε περίπου 800 καλεσμένους, ανάμεσά τους φίλους και συγγενείς, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η πρωτοβουλία τους να μοιράσουν 50 προσκλήσεις μέσω giveaway, δίνοντας την ευκαιρία και σε άλλους να βρεθούν κοντά τους.

Η αισθητική της τελετής ήταν εμπνευσμένη από τη δημοφιλή σειρά εποχής Bridgerton, με το dress code να ακολουθεί το ίδιο ύφος, κάτι που έδωσε έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στον γάμο.

Σε δηλώσεις του πριν από το μυστήριο, ο Φειδίας Παναγιώτου είχε αναφέρει: «Ο γάμος μας θα είναι λίγο διαφορετικός από τους συνηθισμένους γάμους που γίνονται στην Κύπρο. Θα έχει και μια δόση παράδοσης. Το concept θα είναι Bridgerton… Δεν ξέρω τι θα φορέσει η νύφη, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είναι η πιο όμορφη νύφη στον κόσμο».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2024 και από τότε η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα, οδηγώντας τους σε αυτό το μεγάλο βήμα, το οποίο μοιράστηκαν με ιδιαίτερη χαρά με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Πηγή: instagram

