Το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, ο γάμος του Φειδία Παναγιώτου και της Στυλιάνας Αβερκίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου επέλεξαν ένα κομψό σκηνικό, εμπνευσμένο από τη σειρά «Bridgerton», δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ρομαντισμό και αισθητική άλλης εποχής.

Το ζευγάρι ένωσε τις ζωές του μπροστά σε εκατοντάδες καλεσμένους, σε μια τελετή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας.

Η νύφη κατέφθασε εντυπωσιακή, φορώντας ένα αέρινο πριγκιπικό νυφικό από τούλι με λεπτές τιράντες, διακοσμημένο με πέρλες και λαμπερές λεπτομέρειες. Από την άλλη, ο γαμπρός επέλεξε ένα κλασικό μαύρο φράκο, πλήρως εναρμονισμένο με το ύφος της εκδήλωσης.

Την επιμέλεια των μαλλιών της νύφης ανέλαβε ο hairstylist Χρήστος Αρτεμίου, ενώ το μακιγιάζ της δημιούργησε η makeup artist Αλεξάνδρα Νικολαΐδη Γαλάνη, ολοκληρώνοντας ένα φυσικό και λαμπερό αποτέλεσμα.

Η τελετή εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κοινωνικά γεγονότα της ημέρας, με το ζευγάρι να ζει μια μοναδική στιγμή αγάπης σε ένα σκηνικό που θυμίζει παραμύθι.

