Ο Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου διανύουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους στην προσωπική τους ζωή, αφού αύριο Πέμπτη, 30 Απριλίου πρόκειται να παντρευτούν στη ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, λίγο πριν από το θρησκευτικό του γάμο, προχώρησε σε μια κίνηση που, ομολογουμένως, ξάφνιασε.

Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής και η Influencer «δίνουν την ευκαιρία» σε όσους θέλουν να πάνε στο γάμο τους, να στείλουν αίτηση.

Συγκεκριμένα, ο Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου, μέσα από ένα βίντεο που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσαν ότι χαρίζουν 50 προσκλήσεις για το γάμο τους.

«Θέλεις να έρθεις στον γάμο μας; Σας δίνουμε την ευκαιρία. Μπείτε στον σύνδεσμο στο προφίλ μου και γράψτε γιατί θέλετε να παρευρεθείτε», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Ο Ευρωβουλευτής ζήτησε από τους ενδιαφερόμενους να του στείλουν το λόγο για τον οποίο θα ήθελαν να παρευρεθούν στο γεγονός και, στη συνέχεια, θα επιλέξει μαζί με τη μέλλουσα σύζυγό του τους νικητές.

