Ο Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου την περασμένη Πέμπτη 30 Απριλίου σε μία παραμυθένια τελετή στη Λεμεσό της Κύπρου. Τόσο το μυστήριο όσο και η δεξίωση θύμιζαν εικόνες μίας άλλης εποχής και είχαν έντονο το αριστοκρατικό στοιχείο καθώς η θεματική του γάμου ήταν εμπνευσμένη από το «Bridgerton».

Το μυστήριο τελέστηκε στη ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου, παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους καλεσμένων, σε ένα σκηνικό που συνδύαζε τη συγκίνηση με τη γιορτινή διάθεση. Περίπου 800 άτομα να δίνουν το «παρών» σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή της ζωής τους –δείτε φωτογραφίες και βίντεο. Ωστόσο, ένα βίντεο που μέχρι στιγμής δεν είχε δημοσιευτεί ήρθε στην επιφάνεια τις τελευταίες ώρες, όπου δείχνει το νιόπαντρο ζευγάρι να χορεύει τον πρώτο του χορό.

Ο πρώτος χορός του Φειδία Παναγιώτου και της Στυλιάνας Αβερκίου

Στο βίντεο βλέπουμε την Στυλιάνα Αβερκίου να έχει βγάλει το νυφικό της και να φορά ένα εντυπωσιακό χρυσό φόρεμα με κρόσσια. Το νιόπαντρο ζευγάρι φαίνεται στο στιγμιότυπο να χορεύει έναν παθιασμένο χορό που θυμίζει την εποχή του «Bridgerton». Οι δυο τους δεν αφήνουν λεπτό ο ένας τον άλλον, καθώς δείχνουν να απολαμβάνουν κάθε λεπτό από την τρυφερή αυτή στιγμή.

Σε ένα σημείο μάλιστα, ο Φειδίας Παναγιώτου πιάνει την Στυλιάνα Αβερκίου και την σηκώνει στον αέρα, με εκείνη να προσγειώνεται ανάποδα ξανά στο πάτωμα, συγκλονίζοντας τους καλεσμένους που βρισκόταν εκεί, οι οποίοι τους αποθέωσαν.

Το ερωτευμένο ζευγάρι φαίνεται ότι δεν ήθελε να αφήσει τίποτα στην τύχη, καθώς όπως είχαν αποκαλύψει πριν από λίγες ημέρες, έκανε μαθήματα χορού για την μεγάλη μέρα.

