Ο Φειδίας Παναγιώτου και η σύζυγός του, Στυλιάνα Αβερκίου, παντρεύτηκαν την Πέμπτη 29 Απριλίου στη ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, σε μια τελετή με θέμα εμπνευσμένο από το Bridgerton, που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Λίγες ώρες μετά τον γάμο και τη δεξίωση που ακολούθησε, η Στυλιάνα μοιράστηκε ένα χιουμοριστικό και ιδιαίτερα χαλαρό στιγμιότυπο από τη νέα τους ζωή, ως παντρεμένο ζευγάρι.

Στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, οι δυο τους εμφανίζονται ακόμη με τα ρούχα του γάμου, να χοροπηδούν πάνω στο κρεβάτι και στη συνέχεια να καταλήγουν αγκαλιά, σε μια αυθόρμητη στιγμή χαράς.

«Τα καταφέραμε», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, με το στιγμιότυπο να γίνεται γρήγορα viral και να δείχνει την πιο ανάλαφρη πλευρά της μεγάλης τους ημέρας.

Govastiletto.gr – Φειδίας Παναγιώτου: Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής παντρεύτηκε την σύντροφό του, Στυλιάνα Αβερκίου!