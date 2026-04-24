Φειδίας Παναγιώτου: Δείτε βίντεο από τις προετοιμασίες για το χορό του γάμου του με τη Στυλιάνα Αβερκίου

Ο Φειδίας Παναγιώτου και η αγαπημένη του, Στυλιάνα Αβερκίου πρόκειται να ενωθούν σύντομα με τα ιερά δεσμά του γάμου, επισφραγίζοντας την αγάπη τους κατ’ αυτό τον τρόπο. Το ζευγάρι ετοιμάζεται πυρετωδώς για το γάμο του, με τη μέλλουσα νύφη να ανεβάζει ένα βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό της στο TikTok, στο οποίο ο αγαπημένος της προπονείται εντατικά.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Στυλιάνα Αβερκίου, ο ευρωβουλευτής έχει ξεκινήσει μαθήματα χορού, με σκοπό να χορέψει επάξια ζεϊμπέκικο τη μεγάλη μέρα. Ο ίδιος απολαμβάνει αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής του, που έρχεται για εκείνον σύντομα, κάνοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι χαρούμενη η αγαπημένη του. Εκείνη, με τη σειρά της, χαμογελάει βλέποντάς τον να χορεύει, κάτι που μας μαρτυρά το πόσο πολύ ανυπομονεί και η ίδια για τη μεγάλη μέρα.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με το προσκλητήριο, έχει προγραμματίσει το γάμο του για την Πέμπτη 30 Απριλίου, στις 16:30, στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, ενώ θα ακολουθήσει στη συνέχεια δεξίωση στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

Όμως, αυτό που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση δεν είναι ούτε η τοποθεσία ούτε η ώρα, αλλά το dress code που έχουν επιλέξει. Οι καλεσμένοι καλούνται να εμφανιστούν με «Bridgerton vibes», δηλαδή ρομαντική αισθητική εμπνευσμένη από την ομώνυμη δημοφιλή σειρά εποχής, με παστέλ αποχρώσεις και αριστοκρατική διάθεση. Στο ίδιο προσκλητήριο, το ζευγάρι ζητά από τους καλεσμένους να έχουν μαζί τους την πρόσκληση κατά την είσοδο στο χώρο.

Η σχέση των δύο ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 και έγινε γρήγορα γνωστή μέσα από τα social media, ενώ η πρόταση γάμου ήρθε το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, επιβεβαιώνοντας ότι το ζευγάρι κινείται με γρήγορα βήματα.

