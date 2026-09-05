Φελίσια Τσαλαπάτη: Ποζάρει με το μαγιό της με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Κύθνου

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Η Φελίσια Τσαλαπάτη βρίσκεται ακόμα στα νησιά, παρότι ο Σεπτέμβρης μπήκε για τα καλά και οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει στη βάση τους.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια επέλεξε την Κύθνο για τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού, στην καλύτερη περίοδο για να απολαύσει κανείς τις διακοπές του, χωρίς πολύ κόσμο.