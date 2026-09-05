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Φελίσια Τσαλαπάτη: Ποζάρει με το μαγιό της με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Κύθνου

Επέλεξε την Κύθνο για τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού
Βασίλης Κοντζεδάκης
05.09.2026 | 18:00 UPD:05.09.2026, 17:11
Φελίσια Τσαλαπάτη: Ποζάρει με το μαγιό της με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Κύθνου

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Η Φελίσια Τσαλαπάτη βρίσκεται ακόμα στα νησιά, παρότι ο Σεπτέμβρης μπήκε για τα καλά και οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει στη βάση τους.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια επέλεξε την Κύθνο για τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού, στην καλύτερη περίοδο για να απολαύσει κανείς τις διακοπές του, χωρίς πολύ κόσμο.

Στο νησί ταξίδεψε με τον γιο της και φωτογραφήθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα, φορώντας το μαγιό της.

Η Φελίσια Τσαλαπάτη πόζαρε εντυπωσιακή στο φακό και απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι διατηρείται σε άψογη φόρμα.

govastiletto.gr – Δύσκολες ώρες για την Φελίσια Τσαλαπάτη

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