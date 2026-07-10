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Η πρώτη συλλογή Υψηλής Ραπτικής της Maria Grazia Chiuri για τον οίκο Fendi αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της φετινής Εβδομάδας Μόδας.

Στην εντυπωσιακή Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea της Ρώμης, ο ιταλικός οίκος παρουσίασε το νέο couture όραμά του, με ένα front row γεμάτο διεθνείς stars και fashion icons.

Οι καλεσμένες επέλεξαν δημιουργίες της Fendi, αναδεικνύοντας τη διαχρονική κομψότητα και τη δεξιοτεχνία που χαρακτηρίζουν τον ιστορικό οίκο.

Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν

Η Monica Bellucci εντυπωσίασε με ένα λευκό tailored κοστούμι του οίκου, αποδεικνύοντας πως το power dressing μπορεί να συνδυάζει δυναμισμό και θηλυκότητα.

Η Sarah Jessica Parker επέλεξε ένα αέρινο μπεζ πλισέ φόρεμα, το οποίο συνδύασε με την εμβληματική τσάντα Baguette της Fendi, δημιουργώντας ένα ρομαντικό, αλλά απόλυτα σύγχρονο σύνολο.

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Η Chiara Ferragni εμφανίστηκε με λευκό πουκάμισο και δαντελένια midi φούστα, ισορροπώντας ιδανικά ανάμεσα στο tailoring και τη θηλυκότητα.

Η Jessica Alba επέλεξε ένα κομψό δαντελένιο φόρεμα σε ουδέτερη απόχρωση, υιοθετώντας μια minimal, αλλά ιδιαίτερα elegant αισθητική.

Η νέα εποχή της Fendi

Οι περισσότερες εμφανίσεις κινήθηκαν σε λευκές, μπεζ και γήινες αποχρώσεις, αφήνοντας την εξαιρετική ραπτική, τις πολυτελείς υφές και τις καθαρές γραμμές να πρωταγωνιστήσουν.

Η διακριτική πολυτέλεια και η άψογη κατασκευή, στοιχεία που αποτελούν διαχρονικά το DNA της Fendi, κυριάρχησαν τόσο στη συλλογή όσο και στις επιλογές των καλεσμένων.

Με αυτό το ιστορικό couture ντεμπούτο, η Maria Grazia Chiuri άνοιξε ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο για τη Fendi, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του οίκου στον χώρο της Υψηλής Ραπτικής.

Govastiletto.gr – Fendi: H Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τη δημιουργική διεύθυνση – Μια νέα σελίδα για τον οίκο