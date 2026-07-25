Ferran Torres – Marcos Llorente: Αγκαλιές και φιλιά στις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Ίμπιζα

Σάλος έχει προκληθεί στην Ισπανία μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών που δείχνουν τον διεθνή επιθετικό της Μπαρτσελόνα, Ferran Torres, να απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ίμπιζα μαζί με τον συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα, Marcos Llorente.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, απεικονίζουν τους δύο ποδοσφαιριστές να κολυμπούν, να περνούν χρόνο μαζί και να ανταλλάσσουν τρυφερές στιγμές, με ορισμένα στιγμιότυπα να παρουσιάζονται ως κάτι παραπάνω από οικεία.

Δείτε φωτογραφίες:

Ferran Torres and Marcos Llorente enjoying their vacations in Ibiza 🏝 pic.twitter.com/1GCpHbnqHp — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 24, 2026

Η δημοσίευσή τους αναζωπύρωσε τις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και καιρό γύρω από τη φιλία τους, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο περί ερωτικής σχέσης μεταξύ των δύο παικτών.

Την ίδια στιγμή, τα ισπανικά μέσα υπενθυμίζουν ότι λίγο πριν από τα νοκ άουτ της διοργάνωσης ο ποδοσφαιριστής φέρεται να χώρισε με τη σύντροφό του, ενώ στη συνέχεια κυκλοφόρησαν φήμες που τον συνέδεσαν με την τραγουδίστρια Άνα Μένα, ωστόσο χωρίς να επιβεβαιωθεί ποτέ κάποια σχέση.

Μάλιστα, στο TikTok το όνομα του Ferran Torres παραμένει ανάμεσα στα κορυφαία trends, με χιλιάδες αναρτήσεις και σχόλια να αφορούν τόσο την προσωπική του ζωή όσο και τη δημοφιλία του μετά την επιτυχία της εθνικής Ισπανίας.

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