Το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έκανε πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου στο Lido, συγκεντρώνοντας για ακόμη μία χρονιά μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου και της μόδας.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί στις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του διαγωνιστικού τμήματος είναι η Μάγκι Τζίλενχαλ.

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Την έναρξη του φεστιβάλ σηματοδότησε η ταινία «Ink» του Ντάνι Μπόιλ, με τους Γκάι Πιρς, Τζακ Ο’Κόνελ και Κλερ Φόι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ακόμη πολυαναμενόμενες παραγωγές, ενώ το ενδιαφέρον αναμένεται να στραφεί και στις εμφανίσεις των διάσημων καλεσμένων.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο πρώτο red carpet ήταν η Μάγκι Τζίλενχαλ, η οποία επέλεξε μαύρο φόρεμα Celine με σατέν wrap top και μαύρες ballerinas.

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Η Μπιάνκα Μπαλτί εντυπωσίασε με ένα baby pink gown με φτερά, ενώ η Κλερ Φόι εμφανίστηκε με εντυπωσιακή κόκκινη δημιουργία με ντραπέ λεπτομέρεια στη μέση, leather opera gloves και κοσμήματα Swarovski.

Ιδιαίτερη παρουσία είχε και η Αλεσάντρα Αμπρόζιο με μαύρο ντραπέ maxi φόρεμα και διαμαντένια κοσμήματα, ενώ η Νίνα Ντόμπρεβ επέλεξε ένα strapless sequin gown σε μαύρο και χακί από τον οίκο Armani Privé.

Τα βλέμματα, φυσικά, συγκέντρωσε και το ζευγάρι Κλούνεϊ. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εμφανίστηκε με κλασικό tuxedo look, ενώ η Αμάλ Κλούνεϊ ξεχώρισε με μαύρη ντραπέ δημιουργία Tom Ford και εντυπωσιακά κοσμήματα.

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Για ακόμη μία χρονιά, η Βενετία απέδειξε πως εκτός από σημαντικός κινηματογραφικός θεσμός αποτελεί και ένα από τα κορυφαία fashion events, με το κόκκινο χαλί να προσφέρει ήδη άφθονο inspiration.