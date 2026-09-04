Το Φεστιβάλ Βενετίας συνεχίζεται και το Lido εξακολουθεί να αποτελεί σημείο συνάντησης για τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου και της μόδας.

Στη χθεσινή βραδιά, το red carpet γέμισε για ακόμη μία φορά με εντυπωσιακές δημιουργίες, από vintage couture επιλογές, μέχρι διαχρονικά black tie looks.

Η Kendall Jenner πραγματοποίησε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στο red carpet της Βενετίας και κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα. Το supermodel επέλεξε μια vintage δημιουργία του Giorgio Armani από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 1995. Το χρυσό φόρεμα, διακοσμημένο με floral λεπτομέρειες, αποτέλεσε μία από τις πιο ξεχωριστές fashion στιγμές της βραδιάς, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική αισθητική του οίκου.

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Στην ίδια λαμπερή βραδιά, το «παρών» έδωσαν ο Sam Rockwell και η Leslie Bibb, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία του John Malkovich στην πρεμιέρα της ταινίας Wild Horse Nine.

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Η νέα ταινία του Martin McDonagh, στην οποία πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι John Malkovich και Sam Rockwell, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. Ο Malkovich μάλιστα απέσπασε ένα εντυπωσιακό 13λεπτο standing ovation, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το Oscar buzz γύρω από την ερμηνεία του.

Ξεχωριστή ήταν και η εμφάνιση των αδελφών Kate και Rooney Mara, οι οποίες συμπρωταγωνιστούν για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη στην ταινία Bucking Fastard.

Οι δύο αδελφές έφτασαν μαζί στο Lido και χάρισαν ένα ακόμη ενδιαφέρον fashion moment στο red carpet.

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Στην ίδια πρεμιέρα εμφανίστηκε και ο Orlando Bloom, ο οποίος επέλεξε ένα κομψό tuxedo, παραμένοντας πιστός στην κλασική αισθητική του black tie.

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Από την πλευρά της, η Parker Posey ξεχώρισε με ένα εντυπωσιακό cape dress, επενδύοντας σε μια dramatic σιλουέτα, ενώ η Laura Dern προτίμησε ένα μαύρο princess gown με έντονα βραδινό χαρακτήρα.

Στη λίστα με τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν βρέθηκε ακόμη ένα κομψό black & white look ζευγαριού, με το διαχρονικό δίδυμο χρωμάτων να πρωταγωνιστεί.

Τέλος, η Vittoria Ceretti εντυπωσίασε με ένα Armani Privé gown, προσθέτοντας ακόμη μία glamorous εμφάνιση στη βραδιά.

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Vittoria Ceretti hits the Venice Film Festival red carpet in a sheer-panel black gown. pic.twitter.com/36GDDfLDJm — Thought Catalog (@ThoughtCatalog) September 3, 2026

Πηγή: redcarpet-fashionawards.com

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