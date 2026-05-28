Το δικό της «ύστατο χαίρε» στη Γωγώ Μαστροκώστα απηύθυνε η Ελένη Ράντου μέσω του διαδικτύου, λίγο μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας στο Ελληνικό την Τετάρτη 27 Μαΐου.

Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Facebook ένα βαθιά ανθρώπινο μήνυμα. Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της, σημείωσε με συγκίνηση πως η Γωγώ Μαστροκώστα ολοκλήρωσε το επίγειο ταξίδι της γεμάτη από τη ζεστασιά, την αφοσίωση και την απέραντη αγάπη που της προσέφερε η οικογένειά της.

«Τελικά όταν φεύγει κανείς και έχει πάρει τόση αγάπη, τότε φεύγει πλήρης. Νομίζω δεν δίνει η ηλικία την πληρότητα στη ζωή αλλά η βαθιά αγάπη που έχει προλάβει να απολαύσεις. Καλό ταξίδι στη Γωγώ. Έφυγε τελικά πλήρης», έγραψε η Ελένη Ράντου στην ανάρτησή της.

govastiletto.gr -Ελένη Ράντου για Βασίλη Παπακωνσταντίνου: «Είναι δύσκολο να ζεις με έναν μύθο»