Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στην εκπομπή Buongiorno και στη δημοσιογράφο Νάσια Μανέντη, σχολιάζοντας την επάνοδο της Κατερίνας Καραβάτου στον ANT1, μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη.

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι βλέπει τα πράγματα με θετική διάθεση και δεν νιώθει πίεση για ανταγωνισμούς.

Όπως είπε, χαίρεται που η Καραβάτου επιστρέφει στην τηλεόραση, αλλά δεν συμφωνεί με τον τρόπο που συνέβη αυτό, ειδικά για την Τσολάκη. «Δυστυχώς ή ευτυχώς, όλα είναι μέσα στο τηλεοπτικό πρόγραμμα», σημείωσε.

Στη συνέχεια, η Μαλέσκου ρωτήθηκε αν την ενόχλησαν τα σχόλια του Βαγγέλη Περρή, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τη συμπεριφορά της ως «ανεπίδεκτη».

Η ίδια απάντησε με ένα απλό «Φιλάκια», αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω έκταση στο θέμα.

