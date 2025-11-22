Τη βαθιά και ουσιαστική σχέση που έχει με τον γιο της, Γιώργο Παπαγεωργίου, περιέγραψε η Φιλαρέτη Κομνηνού, μιλώντας ανοιχτά για τη στήριξη, την αγωνία αλλά και τον θαυμασμό που του τρέφει.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως όλα αυτά τα χρόνια επιλέγει να βρίσκεται δίπλα του με διακριτικότητα, τόσο ως μητέρα όσο και ως φίλη, αφήνοντάς τον να χαράξει τη δική του πορεία.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, η Κομνηνού εξήγησε: «Τα παιδιά των ηθοποιών έχουν πάντα το επιπλέον βάρος να αποδείξουν ότι αξίζουν από μόνα τους. Για αυτό κι εγώ προσπάθησα να είμαι εκεί για τον Γιώργο χωρίς να τον πιέζω. Τον γέννησα μικρή, οπότε μεγαλώσαμε κάπως μαζί».

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης πως όταν ο γιος της αποφάσισε να ακολουθήσει το επάγγελμα, ένιωσε αγωνία. Δεν ήταν σίγουρη αν αυτή η επιλογή ήταν μια βαθιά ανάγκη έκφρασης ή αποτέλεσμα του περιβάλλοντος στο οποίο μεγάλωσε.

«Όταν μου το ανακοίνωσε, είχα τις αμφιβολίες μου. Αναρωτιόμουν αν το κάνει επειδή το θέλει πραγματικά ή επειδή μεγάλωσε μέσα στα καμαρίνια. Όμως η πορεία του με διέψευσε – έχει βρει τον δρόμο του και το αποδεικνύει καθημερινά. Τον εκτιμώ πολύ και τον θαυμάζω ως επαγγελματία», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, ο Γιώργος Παπαγεωργίου έχει πλέον ανοίξει τα φτερά του σε πολλούς τομείς, από την υποκριτική μέχρι τη μουσική και τη σκηνοθεσία, επιβεβαιώνοντας ότι έχει δημιουργήσει τη δική του διαδρομή στον καλλιτεχνικό χώρο.