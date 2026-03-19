Μια ιδιαίτερα χαρούμενη ημέρα ήταν η χθεσινή για την Κωνσταντίνα Ευρυπίδου, η οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα.
Ανάμεσα στις ευχές που δέχτηκε, ξεχώρισε εκείνη του συντρόφου της, Φίλιππου Μιχόπουλου, ο οποίος επέλεξε να της στείλει ένα λιτό, αλλά πολύ τρυφερό μήνυμα μέσα από τα social media.
Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία που τράβηξε ο ίδιος και τη συνόδευσε με τη φράση: «Happy lucky B-Day my rockstar», εκφράζοντας με απλό τρόπο τη σχέση και το δέσιμο που τους ενώνει.
Από την πλευρά της, η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου ευχαρίστησε δημόσια όλους όσους της ευχήθηκαν, μέσα από μια ανάρτηση γεμάτη συναίσθημα.
Όπως έγραψε, νιώθει ευγνωμοσύνη, αγάπη και εσωτερική ηρεμία, τονίζοντας πόσο σημαντικές είναι αξίες όπως η καλοσύνη, η αλήθεια και η ανθρωπιά, ειδικά σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις.
Με λόγια γεμάτα θετικότητα, υπογράμμισε πως το να μεγαλώνουμε είναι ευλογία, στέλνοντας ταυτόχρονα αγάπη σε όλους όσοι της στάθηκαν.
