Μια ιδιαίτερα χαρούμενη ημέρα ήταν η χθεσινή για την Κωνσταντίνα Ευρυπίδου, η οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα.

Ανάμεσα στις ευχές που δέχτηκε, ξεχώρισε εκείνη του συντρόφου της, Φίλιππου Μιχόπουλου, ο οποίος επέλεξε να της στείλει ένα λιτό, αλλά πολύ τρυφερό μήνυμα μέσα από τα social media.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία που τράβηξε ο ίδιος και τη συνόδευσε με τη φράση: «Happy lucky B-Day my rockstar», εκφράζοντας με απλό τρόπο τη σχέση και το δέσιμο που τους ενώνει.

Από την πλευρά της, η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου ευχαρίστησε δημόσια όλους όσους της ευχήθηκαν, μέσα από μια ανάρτηση γεμάτη συναίσθημα.

Όπως έγραψε, νιώθει ευγνωμοσύνη, αγάπη και εσωτερική ηρεμία, τονίζοντας πόσο σημαντικές είναι αξίες όπως η καλοσύνη, η αλήθεια και η ανθρωπιά, ειδικά σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις.

Με λόγια γεμάτα θετικότητα, υπογράμμισε πως το να μεγαλώνουμε είναι ευλογία, στέλνοντας ταυτόχρονα αγάπη σε όλους όσοι της στάθηκαν.

Govastiletto.gr – Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Υποδέχτηκαν μαζί το 2026 – Η τρυφερή φωτογραφία του ζευγαριού