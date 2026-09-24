Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έχουν επιλέξει να κρατήσουν ένα μέρος της σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή και να μοιράζονται με το κοινό μόνο όσα οι ίδιοι επιθυμούν.

Οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει κατά καιρούς κοινές εμφανίσεις, με τον φωτογραφικό φακό να καταγράφει στιγμές από την καθημερινότητά τους. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και μια πρόσφατη εξόρμησή τους στη Μύκονο, όπου βρέθηκαν σε παραλία του νησιού και απόλαυσαν χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε σε τρυφερές στιγμές, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα. Μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, οι δυο τους έδειχναν να απολαμβάνουν την παρέα ο ένας του άλλου, σε ένα από τα αγαπημένα τους καλοκαιρινά σκηνικά.

Η σχέση τους έχει απασχολήσει κατά καιρούς τα lifestyle media, κυρίως μέσα από τις κοινές εμφανίσεις και τις δημόσιες εξόδους τους. Παρότι δεν επιλέγουν να δημοσιοποιούν πολλές λεπτομέρειες από την προσωπική τους ζωή, οι εμφανίσεις τους μαρτυρούν μια σχέση που χαρακτηρίζεται από τρυφερότητα και οικειότητα.

Δείτε φωτογραφίες:

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