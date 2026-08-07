Αυτό το γεμάτο ρομαντισμό τοπίο επέλεξαν ο Φίλιππος Μιχόπουλος με την Κωνσταντίνα Ευριπίδου για να φωτογραφηθούν αγκαλιά, και να μοιραστούν ξανά πόσο πολύ δυναμώνει ο έρωτάς τους με το πέρασμα του χρόνου.

Αυτό το καλοκαίρι, το ζευγάρι μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα στην Κύπρο, γενέτειρα της παρουσιάστριας, και τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, όπου ο γνωστός επιχειρηματίας διατηρεί τα υπερπολυτελή ξενοδοχειακά του θέρετρα, ενώ τα παιδιά τους βρίσκονται επίσης αρκετές μέρες κοντά τους.

Στο νέο φωτογραφικό άλμπουμ που μοιράστηκε η Κωνσταντίνα Ευριπίδου από τις διακοπές τους, δεν θα μπορούσαμε παρά να ξεχωρίσουμε εκείνα τα ιδιαίτερα τρυφερά στιγμιότυπα με τους δυο τους αγκαλιά, την ώρα που πίσω τους δεσπόζει το ειδυλλιακό τοπίο που θυμίζει πίνακα ζωγραφικής.

govastiletto.gr – Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Ρομαντική απόδραση στη Σίφνο για το ερωτευμένο ζευγάρι