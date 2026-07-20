Στις αναρτήσεις της, η Κωνσταντίνα Ευριπίδου κατέγραψε εικόνες από τις εξορμήσεις τους στη Σίφνο, παρουσιάζοντας παραλίες με καταγάλανα νερά, γραφικά σοκάκια και τις χαρακτηριστικές γωνιές του νησιού.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχώρισε και ένα κοινό στιγμιότυπο με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, στο οποίο οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και χαλαροί, απολαμβάνοντας τις διακοπές τους μακριά από την καθημερινότητα.

Η Σίφνος, με την αυθεντική κυκλαδίτικη ομορφιά και τους ήρεμους ρυθμούς της, αποτέλεσε τον ιδανικό προορισμό για το ζευγάρι, το οποίο αφιέρωσε χρόνο στην ξεκούραση και στις κοινές του εξορμήσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Constantina Evripidou (@con_ev)

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