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Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου συνεχίζει τις καλοκαιρινές αποδράσεις της, επιλέγοντας φέτος αγαπημένους προορισμούς των Κυκλάδων. Μετά τη Μήλο, η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός ταξίδεψε στη Σίφνο, όπου απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης μαζί με τον σύντροφό της, Φίλιππο Μιχόπουλο.
Το ζευγάρι μοιράστηκε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τις διακοπές του, δίνοντας στους διαδικτυακούς φίλους του μια γεύση από τις όμορφες στιγμές που περνά στο κυκλαδίτικο νησί.
Στις αναρτήσεις της, η Κωνσταντίνα Ευριπίδου κατέγραψε εικόνες από τις εξορμήσεις τους στη Σίφνο, παρουσιάζοντας παραλίες με καταγάλανα νερά, γραφικά σοκάκια και τις χαρακτηριστικές γωνιές του νησιού.
Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχώρισε και ένα κοινό στιγμιότυπο με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, στο οποίο οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και χαλαροί, απολαμβάνοντας τις διακοπές τους μακριά από την καθημερινότητα.
Η Σίφνος, με την αυθεντική κυκλαδίτικη ομορφιά και τους ήρεμους ρυθμούς της, αποτέλεσε τον ιδανικό προορισμό για το ζευγάρι, το οποίο αφιέρωσε χρόνο στην ξεκούραση και στις κοινές του εξορμήσεις.
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