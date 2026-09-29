Μπορεί να έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο, αλλά οι celebrities δεν εγκαταλείπουν το νησί των ανέμων. Ανάμεσά τους ο Φίλιππος Μιχόπουλος με την σύντροφό του, Κωνσταντίνα Ευριπίδου.

Το ζευγάρι βρίσκεται στη Μύκονο και απολαμβάνει τις ομορφιές της χωρίς να γίνεται πανικός από κόσμο. Ο πρώην σύζυγος της Αθηνάς Οικονομάκου δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο νησί, επομένως η αγαπημένη του τον επισκέπτεται πολύ συχνά.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τους εντόπισε στα Ματογιάννια να ευχαριστιούνται την βόλτα τους σε μια ήρεμη πλέον Μύκονο. Η παρουσιάστρια, η οποία μένει μόνιμα στην Κύπρο, έχει αναφερθεί στο παρελθόν στη σχέση της με τον επιχειρηματία, σημειώνοντας πως δεν θεωρεί ότι δημιουργήθηκε υπερβολικός θόρυβος γύρω από την προσωπική τους ζωή.

Παράλληλα, έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να μιλά δημόσια για τις προσωπικές πτυχές της σχέσης τους. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε χαρακτηρίσει τον Φίλιππο Μιχόπουλο «άνθρωπο με Α κεφαλαίο», τονίζοντας πως εκτιμά την ευγένεια, την καλοσύνη και το χιούμορ του.

Το ζευγάρι είναι πάνω από δυο χρόνια μαζί και, όπως λέγεται, σύντομα θα ανέβει και τα σκαλιά της εκκλησίας, αφού ζει σαν οικογένεια.

govastiletto.gr – Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Οι τρυφερές στιγμές τους σε παραλία της Μυκόνου