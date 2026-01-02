Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου συνεχίζουν να είναι full in love, οι οποίοι διανύουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής ζωής τους.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και η Κύπρια παρουσιάστρια είναι ζευγάρι εδώ και περίπου ένα χρόνο και η σχέση τους δυναμώνει με τον καιρό όλο και περισσότερο.

Μάλιστα, ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου επέλεξαν να καλωσορίσουν το 2026 μέσα σε ένα ήρεμο και οικογενειακό κλίμα. Το αγαπημένο ζευγάρι πέρασε την Πρωτοχρονιά στην Κύπρο, φιλοξενούμενο στο εξοχικό σπίτι της παρουσιάστριας στον Μονιάτη.

Ύστερα από το χειμερινό ταξίδι τους στην Ελβετία, όπου συνδύασαν ξεκούραση και σκι, ο γνωστός επιχειρηματίας ταξίδεψε στη γενέτειρα της παρουσιάστριας για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του τις πρώτες ημέρες του νέου χρόνου.

govastiletto.gr – Φίλιππος Μιχόπουλος: Χέρι – χέρι με την σύντροφό του, Κωνσταντίνα Ευριπίδου σε πρωινή τους βόλτα