Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Χλιδάτες διακοπές στο Costa Navarino με τα παιδιά τους!

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές διακοπές τους και ταξίδεψαν, αυτή τη φορά, μαζί με τα παιδιά τους σε ένα πολυτελή προορισμό της Ελλάδας, προκειμένου να ζήσουν λίγες στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης μακριά από τη βουή της πόλης.

Το ερωτευμένο ζευγάρι απόλαυσε ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά του και δημιούργησε αναμνήσεις, που σίγουρα θα τους μείνουν αξέχαστες.

Συγκεκριμένα, επέλεξαν το Costa Navarino στην Πύλο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ένα μικρό gate away από την πολυάσχολη καθημερινότητά τους.

Μέσα από τις αναρτήσεις τους παίρνουμε μια μικρή γεύση από τις όμορφες στιγμές που βίωσαν όλοι μαζί, με τους ίδιους να απολαμβάνουν τις οικογενειακές βόλτες στην παραλία και το γεμάτο τραπέζι κατά τη διάρκεια των βραδινών τους εξόδων.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Constantina Evripidou (@con_ev)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Constantina Evripidou (@con_ev)

govastiletto.gr – Κωνσταντίνα Ευριπίδου – Φίλιππος Μιχόπουλος: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στη Μαγιόρκα