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Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Χλιδάτες διακοπές στο Costa Navarino με τα παιδιά τους!

Απόλαυσαν ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά τους...
Βασίλης Κοντζεδάκης
23.06.2026 | 11:40 UPD:23.06.2026, 11:50
Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Χλιδάτες διακοπές στο Costa Navarino με τα παιδιά τους!

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές διακοπές τους και ταξίδεψαν, αυτή τη φορά, μαζί με τα παιδιά τους σε ένα πολυτελή προορισμό της Ελλάδας, προκειμένου να ζήσουν λίγες στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης μακριά από τη βουή της πόλης.

Το ερωτευμένο ζευγάρι απόλαυσε ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά του και δημιούργησε αναμνήσεις, που σίγουρα θα τους μείνουν αξέχαστες.

Συγκεκριμένα, επέλεξαν το Costa Navarino στην Πύλο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ένα μικρό gate away από την πολυάσχολη καθημερινότητά τους.

Μέσα από τις αναρτήσεις τους παίρνουμε μια μικρή γεύση από τις όμορφες στιγμές που βίωσαν όλοι μαζί, με τους ίδιους να απολαμβάνουν τις οικογενειακές βόλτες στην παραλία και το γεμάτο τραπέζι κατά τη διάρκεια των βραδινών τους εξόδων.

Δείτε τις φωτογραφίες:

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Constantina Evripidou (@con_ev)

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Constantina Evripidou (@con_ev)

 

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