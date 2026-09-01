Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Nina Flohr, καθώς έγιναν γονείς για πρώτη φορά πέντε χρόνια μετά τον λαμπερό γάμο τους στην Αθήνα.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου το Γραφείο πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος, αποκαλύπτοντας ότι το ζευγάρι απέκτησε ένα αγόρι μέσω παρένθετης μητέρας.

Το πρώτο τους παιδί γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πήρε το όνομα Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος.

Ο Φίλιππος, νεότερος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας, και η σύζυγός του επέλεξαν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αυτή την τόσο προσωπική διαδρομή, ανακοινώνοντας τη γέννηση του γιου τους περίπου έναν μήνα μετά τον ερχομό του.

Μέσα από την επίσημη ανακοίνωσή τους, οι δυο τους εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς την παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της, καθώς και προς το ιατρικό προσωπικό και τους ειδικούς που στάθηκαν στο πλευρό τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η επίσημη ανακοίνωση

«Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η σύζυγός του, Νίνα, ανακοινώνουν με μεγάλη χαρά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, Κίμωνα Θωμά Κωνσταντίνου, στις 27 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο Κίμων γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητρότητας. Η Νίνα και ο Φίλιππος εκφράζουν την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη προς την παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της, που συνέβαλαν ώστε να καταστεί δυνατή η έλευση του γιου τους. Θα ήθελαν επίσης να εκφράσουν την ειλικρινή τους εκτίμηση προς όλο το ιατρικό προσωπικό και τους ειδικούς, των οποίων η επιστημονική κατάρτιση, η φροντίδα και η υποστήριξη τους συνόδευσαν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής.

Ο Φίλιππος και η Νίνα απολαμβάνουν αυτές τις πρώτες πολύτιμες εβδομάδες μαζί με τον Κίμωνα και είναι βαθιά ευτυχισμένοι που ξεκινούν, μαζί με τον γιο τους, αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή της οικογένειάς τους. Γραφείο πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Greek Royal (@greek_royal)

Η Nina Flohr είναι κόρη του Ελβετού επιχειρηματία Thomas Flohr, ιδρυτή της VistaJet, και της Katharina Flohr, η οποία έχει δραστηριοποιηθεί επί σειρά ετών στον χώρο της μόδας και των εκδόσεων. Ο Φίλιππος είναι το μικρότερο από τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας.

govastiletto.gr -Nina Flohr: Η αλλαγή στην υπογραφή της μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η χρήση του τίτλου «Πριγκίπισσα της Ελλάδας»