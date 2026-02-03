Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ αποφάσισαν να κάνουν ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά τους και ταξίδεψαν μέχρι το Μεξικό για λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς.

Η Νίνα Φλορ μοιράστηκε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου φαίνεται να απολαμβάνει δάση, καταπράσινα τοπία και υπαίθριες δραστηριότητες.

Οι εικόνες αναδεικνύουν την ομορφιά της φύσης, τα μονοπάτια μέσα στα δέντρα, και τη γαλήνη που τους προσέφερε το ταξίδι.

Φαίνεται πως το ζευγάρι επέλεξε έναν προορισμό που συνδυάζει εξερεύνηση και χαλάρωση, με ήρεμους ρυθμούς, χωρίς προς το παρόν να έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για τη διάρκεια ή το πρόγραμμα της απόδρασής τους.