Μια όμορφη αναδρομή σε στιγμές γεμάτες εικόνες, εμπειρίες και συναισθήματα έκανε η Νίνα Φλορ μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες από ταξίδια της στην Αφρική, στα οποία τη συνόδευε ο Φίλιππος Ντε Γκρες.

Παρότι το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μη δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πότε και πού πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες αποδράσεις, οι εικόνες μαρτυρούν πως πρόκειται για εμπειρίες ζωής.

Στιγμιότυπα από την επαφή τους με την άγρια φύση και τα ζώα αποτυπώνουν μοναδικές στιγμές χαλάρωσης και σύνδεσης με το περιβάλλον.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Νίνα Φλορ αναφέρθηκε με νοσταλγία στις χαρούμενες ημέρες που έχει ζήσει στην αφρικανική ήπειρο, αφήνοντας να φανεί πόσο ξεχωριστή θέση κατέχουν αυτές οι αναμνήσεις για την ίδια.

Οι φωτογραφίες αποπνέουν ηρεμία, ευτυχία και τη διάθεση να απολαμβάνει κάθε ταξίδι ως μια ξεχωριστή εμπειρία.

