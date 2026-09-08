Στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» βρέθηκαν καλεσμένοι ο Μπάμπης Στόκας και ο Φίλιππος Πλιάτσικας, παραχωρώντας μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και στον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Τα ιδρυτικά μέλη των «Πυξ Λαξ» έκαναν μια αναδρομή στη διαδρομή τους, με τον Φίλιππο Πλιάτσικα να προβαίνει σε μία άγνωστη εξομολόγηση.

Όπως αποκάλυψε, υπήρξε περίοδος στο παρελθόν που σκέφτηκε σοβαρά να εγκαταλείψει το τραγούδι, την εποχή που διατηρούσε πιτσαρία στο κέντρο της Αθήνας μαζί με τον αδερφό του.

«Στην αρχή και οι δύο ήμασταν δύσκολα, εγώ έτσι κι αλλιώς, είχα ανοίξει πιτσαρία. Είχα πάρει άλλη κατεύθυνση. Ήταν στην Αγίου Μελετίου με τον αδελφό μου, δεν ήξερα να μαγειρεύω τίποτα. Δεν υπήρχαν χρήματα για σεφ. Κράτησε 2-3 χρόνια. Δεν ήξερα να σουρώνω τα μακαρόνια και τα έβαζα στο πιάτο με νερό, αλλά ερχόντουσαν πελάτες γιατί μοιράζαμε πολλές κάρτες. Έτρωγε και δεν ξαναέτρωγε κάποιος. Είχαμε θράσος», αποκάλυψε ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

Δείτε στο βίντεο όσα είπε o τραγουδιστής:

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