Μια κοινή έξοδο με φίλους μοιράστηκε ο Φίλιππος Τσαγκρίδης μέσω Instagram το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου. Στο στιγμιότυπο που ανέβασε στα Stories του, ο γνωστός επιχειρηματίας ποζάρει σε χαλαρή διάθεση μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και ένα ακόμα φιλικό τους πρόσωπο.

Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε σε γνωστό μαγαζί του Κολωνακίου, με τους τρεις άντρες να δείχνουν ευδιάθετοι και άνετοι, απολαμβάνοντας τη βραδιά τους.

Τόσο ο Φίλιππος Τσαγκρίδης όσο και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της lifestyle επικαιρότητας, λόγω της προσωπικής τους ζωής και της σύνδεσής τους με την Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια, που διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο, έχει προχωρήσει στη ζωή της, με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή να βρίσκεται πλέον στο πλευρό της και μάλιστα οι δυο τους περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Στο παρελθόν ωστόσο διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη, ο οποίος φαίνεται πως έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

