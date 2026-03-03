Το βράδυ της Δευτέρας 2 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε, σε λαμπερό κλίμα, η επίσημη πρεμιέρα της νέας ελληνικής ταινίας «Φίλοι για πάντα», συγκεντρώνοντας πλήθος καλλιτεχνών και φίλων του ελληνικού κινηματογράφου.

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της ταινίας που έδωσαν το «παρών» ήταν η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, ο Θανάσης Αλευράς, η Χρύσα Μιχαλοπούλου και η Ματίνα Νικολάου, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί, ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους που τίμησαν τη βραδιά με την παρουσία τους ήταν η μητέρα του σκηνοθέτη, Αγγελική Νικολούλη, ο Γιώργος Γεροντιδάκης, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και άλλοι πολλοί.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Κωνσταντίνος Μουσούλης, ο οποίος μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια σύγχρονη ελληνική κωμωδία με επίκεντρο τη φιλία και τα όρια στα οποία μπορεί να φτάσει κανείς, όταν προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που αγαπά. Το «Φίλοι για πάντα» ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, φωτίζοντας τις επιλογές που κάνουμε – ακόμη κι όταν γνωρίζουμε ότι τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν.

Το θερμό χειροκρότημα στο τέλος της προβολής επιβεβαίωσε ότι η ταινία φιλοδοξεί να αποτελέσει μια από τις πιο feel-good προτάσεις της χρονιάς, συνδυάζοντας γέλιο, ανατροπές και μια τρυφερή ματιά πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις.

Δείτε όλες τις φωτογραφίες:

Η υπόθεση της ταινίας

Ένας γάμος βγαίνει εκτός ελέγχου πριν καν ξεκινήσει, μια καλοπροαίρετη χάρη οδηγεί σε ένα ταξίδι στην Κρήτη γεμάτο παρεξηγήσεις και οικογενειακές εντάσεις, και μερικές «αθώες» εξυπηρετήσεις μπλέκουν ανθρώπους και σχέσεις, δημιουργώντας μια αλυσίδα απρόβλεπτων, ξεκαρδιστικών και συγκινητικών καταστάσεων.

Πόσο μακριά θα έφτανες πραγματικά για τους φίλους σου; Τι θα ήσουν διατεθειμένος να ρισκάρεις για να τους βγάλεις από μια δύσκολη κατάσταση; Και πόσα απρόσμενα θα μπορούσαν να συμβούν στην προσπάθειά σου να βοηθήσεις;

Καθώς οι ιστορίες ξετυλίγονται, το «Φίλοι Για Πάντα» θέτει ερωτήματα που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει, επιτρέποντας στον θεατή να αναγνωρίσει τον εαυτό του και τη δική του παρέα μέσα από χαρακτήρες και καταστάσεις που μοιάζουν πολύ γνώριμες.

Η ταινία ακολουθεί παράλληλες ιστορίες φιλίας που συναντιούνται γύρω από έναν γάμο εντελώς εκτός ελέγχου, μετατρέποντας τις καλύτερες προθέσεις σε χάος, παρεξηγήσεις και τελικά, πολύ γέλιο και συγκίνηση.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

