Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Το πρωί της Κυριακής 16/11, στην εκπομπή του Open, Ραντεβού το ΣΚ, προβλήθηκαν οι δηλώσεις που έκανε φίλος του Παντελή Παντελίδη, σχετικά με την καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα για επιχειρηματία που πραγματοποιούσε τεράστιες απάτες, με μία από αυτές, να έχει λάβει χώρα την ημέρα που πέθανε ο τραγουδιστής, επισημαίνοντας ότι έχασε 250.000 ευρώ.

Ο φίλος του Παντελή Παντελίδη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επειδή έχουν ακουστεί πολλά τις τελευταίες ημέρες για το όνομα του Παντελή Παντελίδη, θα σας πω το εξής. Εγώ, αρχικά, ήμουν πολύ καλός φίλος του και λίγες ώρες πριν το τραγικό δυστύχημα ήμασταν μαζί, και παίζαμε χαρτιά σε φιλικό επίπεδο και το τονίζω αυτό.

Εκείνο το βράδυ, ο Παντελής έχασε 20.000 ευρώ. Ωστόσο, κανείς δεν πληρώθηκε. Δεν υπήρχαν λεφτά πάνω στο τραπέζι. Παίζαμε για την πλάκα μας και μάλιστα είπαμε ότι τα χρήματα αυτά που έχασε θα τα δίναμε στο μαγαζί που θα τραγουδούσε γιατί είχε πρεμιέρα σε 5 μέρες και θα τα πετάγαμε σε λουλούδια. Αυτό είχαμε πει χαριτολογώντας.

Ωστόσο, δεν προλάβαμε γιατί εκείνο το βράδυ ο Παντελής έχασε τη ζωή του. Και επειδή έχουν ακουστεί πολλές ανακρίβειες, θέλω να σας πω ότι δεν ισχύει τίποτα απολύτως. Ήταν γύρω στις 20.000 ευρώ και όπως σας είπα και το βασικότερο όλων ότι το παιχνίδι αυτό δεν ήταν στημένο. Παίζαμε για την πλάκα μας. Αυτά που ακούγονται, δεν υπάρχουν».

Αμέσως μετά, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας επεσήμανε: «Κι εγώ αυτή την πληροφορία έχω, ότι τα νούμερα ήταν πολύ μικρότερα, από αυτά που λέει ο Σπύρος».

Τότε, ο Σπύρος Μαρτίκας παρενέβη μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης, ώστε να απαντήσει στο φίλο του τραγουδιστή, λέγοντας: «Δεν τολμάει να πει το όνομά του, είναι με παραμορφωμένη φωνή … Δεν ξέρω αν είναι αληθινή η μαρτυρία κι αν ήταν εκείνο το βράδυ εκεί. Κανείς συμμετέχοντας σε αυτή την παράνομη λέσχη του συγκεκριμένου απατεώνα στημένων παιχνιδιών, δεν θα παραδεχθεί ότι συμμετείχε σε έναν παράνομο τζόγο σε μία παράνομη λέσχη, γιατί ξεσκεπάζεται ένα τεράστιο θέμα αυτή τη στιγμή», και αναφέρθηκε στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ως αποδείξεις, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Ακολούθησε ένταση ανάμεσα στον ίδιο και την Άρια Καλύβα, όταν εκείνη τον ρώτησε γιατί θυμήθηκε τώρα την περίπτωση του Παντελή Παντελίδη, με τον ίδιο να την κατηγορεί ότι προσπαθεί να καλύψει τον επιχειρηματία και να αναφέρει πως έχει αποδείξεις και στοιχεία, έχει μιλήσει και με την οικογένεια του τραγουδιστή και από αύριο 17/11 θα βγουν στο φως της δημοσιότητας, ακόμη περισσότερα στοιχεία.

