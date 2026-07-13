Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι φήμες χωρισμού ανάμεσα στην Kim Kardashian και τον Lewis Hamilton, με αρκετούς χρήστες των social media να υποστηρίζουν πως το ζευγάρι περνά κρίση ή ακόμη και ότι έχει αποφασίσει να τραβήξει χωριστούς δρόμους.

Οι φήμες ξεκίνησαν όταν αναρτήσεις στο X (πρώην Twitter) υποστήριξαν ότι οι δυο τους έκαναν unfollow ο ένας τον άλλον στο Instagram, γεγονός που αρκετοί θεώρησαν ένδειξη πως η σχέση τους έφτασε στο τέλος της. Μέσα σε λίγες ώρες, η είδηση αναπαράχθηκε από διεθνή μέσα, πυροδοτώντας νέο κύκλο δημοσιευμάτων γύρω από το ζευγάρι.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση ότι η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton έχουν χωρίσει. Αντίθετα, αρκετά δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι το βασικό επιχείρημα πίσω από τις φήμες δεν ευσταθεί, καθώς ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 δεν ακολουθούσε ποτέ προσωπικούς λογαριασμούς διάσημων προσώπων στο Instagram. Εδώ και χρόνια ο Hamilton έχει επιλέξει να ακολουθεί αποκλειστικά τους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς λογαριασμούς του, επομένως δεν θα μπορούσε να έχει γίνει κάποιο «unfollow» ανάμεσα στους δύο.

Παράλληλα, τα διεθνή μέσα υπενθυμίζουν ότι το ζευγάρι κρατά εξαρχής πολύ χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή. Οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι περιορισμένες, ενώ ούτε η Kim Kardashian ούτε ο Lewis Hamilton έχουν σχολιάσει τα δημοσιεύματα που αφορούν τη σχέση τους, αφήνοντας χώρο για εικασίες.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες ο Lewis Hamilton είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την Kim Kardashian, αποκαλώντας την σημαντική παρουσία στη ζωή του και δηλώνοντας ότι η στήριξή της τον κάνει ευτυχισμένο. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τα σενάρια περί χωρισμού που κυκλοφορούν σήμερα.

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