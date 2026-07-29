Παρά την εντυπωσιακή της πορεία και την παρουσία της στην ελληνική δισκογραφία, η Ιουλία Καλλιμάνη προτιμά να προστατεύει την ιδιωτική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας. Στο πλευρό της τα τελευταία χρόνια βρίσκεται ο μουσικός παραγωγός και δημιουργός Μιχάλης Τουρατζίδης. Οι δυο τους συνδέονται τόσο με μια εξαιρετικά επιτυχημένη επαγγελματική συμπόρευση όσο και με μια δυνατή προσωπική σχέση, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τις κοινές τους αξίες.

Η γνωριμία με τον Μιχάλη Τουρατζίδη

Η γνωριμία τους έγινε μέσα από τη μουσική, όταν οι δρόμοι τους συναντήθηκαν σε μια περίοδο που η τραγουδίστρια αναζητούσε το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα της. Όπως έχει εξομολογηθεί στο Κοσμοράδιο 95,1, ο Μιχάλης Τουρατζίδης ήταν ο άνθρωπος που πίστεψε στις δυνατότητές της και της έδωσε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει το ταλέντο της. «Ήρθε στη ζωή μου την κατάλληλη στιγμή και με πήρε από το χέρι», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά για την αρχή της συνεργασίας τους.

Από τότε, οι δυο τους έγιναν αχώριστοι, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Ο Μιχάλης Τουρατζίδης υπογράφει τη μουσική σε πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ιουλίας Καλλιμάνη, ενώ βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της σε κάθε σημαντικό σταθμό της πορείας της, από τις live εμφανίσεις της μέχρι τις συναντήσεις της με ανθρώπους που έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία στο καλλιτεχνικό στερέωμα.

Η τραγουδίστρια δεν έχει κρύψει ποτέ την ευγνωμοσύνη της απέναντί του. Σε μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου τόνισε: «Ο Μιχάλης είναι ο άνθρωπος που του τα οφείλω όλα. Την καλλιτεχνική μου πορεία μέχρι τώρα, την οφείλω στον Μιχάλη».

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη σχέση τους ξεχωριστή είναι η πίστη τους στον Θεό και η καθημερινή προσευχή. Μάλιστα η τραγουδίστρια δεν έχει κρύψει πως η θρησκεία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ενώ άνθρωποι που έχουν γνωρίσει τον μουσικό παραγωγό, μιλούν για έναν βαθιά θρησκευόμενο άνθρωπο.

Το μονόπετρο και οι φήμες γάμου

Στα μέσα Ιουνίου, μία selfie φωτογραφία της Ιουλίας Καλλιμάνη με ένα εντυπωσιακό μονόπετρο ανέβηκε στο επίσημο προφίλ της στο Instagram, κάνοντας πολλούς να αναρωτιούνται τι συμβαίνει στην προσωπική της ζωή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ιουλία Καλλιμάνη (@iouliakallimani_official)

Οι φήμες για γάμο κορυφώθηκαν από το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου όταν η 35χρονη καλλιτέχνιδα τραγούδησε στο Ηράκλειο Κρήτης φορώντας το δαχτυλίδι που έλαμπε στο χέρι της.

Μπορεί η ίδια να είναι ιδιαίτερα διακριτική σε ό,τι αφορά στην προσωπική της ζωή, πληροφορίες όμως κάνουν λόγο ότι στις 15 Σεπτεμβρίου στη μεγάλη της συναυλία στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας, η Ιουλία Καλλιμάνη μπορεί να είναι ήδη παντρεμένη.

Φωτογραφίες: NDP

govastiletto.gr -Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Διασκέδασε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Ιουλία Καλλιμάνη