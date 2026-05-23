Σε ρυθμούς Final Four κινήθηκε η Αθήνα, με χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να γεμίζουν τις εξέδρες του T-Center για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Στις VIP θέσεις βρέθηκε και ο χρυσός Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος παρακολούθησε με ενδιαφέρον την αναμέτρηση και συνομίλησε με άτομα του αθλητισμού.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία βρέθηκε στο T-Center μαζί με τον γιο της, κινούμενη διακριτικά στους χώρους των επισήμων.

Η παρουσία των γνωστών προσώπων επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά πως το Final Four αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά και κοσμικά γεγονότα της χρονιάς.

Δείτε ποιοι βρέθηκαν εκεί: