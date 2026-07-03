Με έντονη συγκίνηση έπεσε σήμερα, Παρασκευή 3/7, η αυλαία για τη φετινή σεζόν του Super Κατερίνα. Λίγο πριν το τελικό αντίο, η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε θερμά την ομάδα της μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τα δάκρυά της, καθώς η χρονιά αυτή είχε για εκείνη μια μοναδική, ανεκτίμητη αξία: ήταν η σεζόν που εκπλήρωσε το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής της, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη της. Αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της σε όλους, ευχήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό καλό καλοκαίρι.

«Οι άνθρωποι εδώ μου στάθηκαν πολύ. Ήταν το όνειρο μου να γίνω μανούλα. Ήρθα εδώ Σεπτέμβριο, τον Απρίλιο έφερα το κοριτσάκι μου στον κόσμο. Όλοι με πρόσεξαν πάρα πολύ. Είχα ωραία εγκυμοσύνη και μετά γέννα. Τώρα είμαι εδώ πιο πλήρης από ποτέ. Όσα πράγματα και να κάνω, αυτή η χρονιά θα είναι πάντα χαραγμένη για μένα», είπε η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τον ALPHA που στην στήριξε σε κάθε στιγμή, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε πως όλο το πάνελ της θα είναι ίδιο και του χρόνου. Στο πλευρό της και του χρόνου θα είναι ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης με πολυετή εμπειρία, η Φρόσω Κυριαζή, μια νέα δυναμική δημοσιογράφος με έγκυρο ρεπορτάζ και ο Χάρης Χρονόπουλος με τηλεοπτική και ραδιοφωνική εμπειρία. Μαζί της και η Δάφνη Μπόκοτα.

«Καλό καλοκαίρι να είστε υγιείς πάνω από όλα», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Το ηχηρό όνομα που αποχωρεί από την Super Κατερίνα

Η μοναδική αποχώρηση είναι αυτή της αρχισυντάκτριάς της, όπως σας είχαμε αποκαλύψει μέσα από το Super Κατερίνα. «Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Έδωσε τον καλύτερο της εαυτό. Ήταν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. σε μια πολύ χρονιά δύσκολη για εμένα γιατί και εγώ ήμουν έγκυος και δεν ερχόμουν πολύ στη δουλειά. Η Ειρήνη για πολλούς λόγους καλούς, δεν θα συνεχίσει του χρόνου. Τα κατάφερες φανταστικά», της είπε στο πλατό αποχαιρετώντας την.

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