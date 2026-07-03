Με συγκίνηση και χαμόγελα έπεσε σήμερα (3/7) η αυλαία για τη φετινή σεζόν του Happy Day.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποχαιρέτησε on air το τηλεοπτικό κοινό, καθώς και όλους τους συνεργάτες της που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Η παρουσιάστρια ανανέωσε το ραντεβού της με τους τηλεθεατές για το φθινόπωρο, αφού, με ελάχιστες αλλαγές στην ομάδα της, επιστρέφει για 14η συνεχόμενη χρονιά στην πρωινή ζώνη του ALPHA.

«Τα λέμε κάθε φορά φορά και προσπαθώ μετά από 12 χρόνια να μην επαναλαμβάνομαι αλλά είναι λόγια καρδιάς και αλήθειας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους γιατί η τηλεόραση είναι ομαδική δουλειά και σε μια περίοδο που η τηλεόραση περνάει δύσκολα και με συναδέλφους να μένουν χωρίς δουλειά θέλουμε να σας υποσχεθούμε ότι του χρόνου θα γυρίσουμε πιο συνειδητοποιημένη για να κρατήσουμε τη θέση που μας έχετε δώσει. Το ίδιο νιώθουν και οι συνεργάτες μου ότι θα γυρίσουμε πιο εμπνευσμένη για μια καινούργια χρονιά», ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή και στη συνέχεια αποχαιρέτησε τους συνεργάτες της.

«Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μάνο Δημητροκάλη που είναι συνεργάτης μου από το ALTER γιατί ζήσαμε και ωραίες στιγμές ότι τα τελευταία 6 χρόνια ήταν στην ομάδα μας αλλά του χρόνου δεν θα είμαστε μαζί αλλά δεν θα σταματήσουμε να θαυμάζουμε τον άλλον», ανακοίνωσε αρχικά, ενώ στη συνέχεια αποχαιρέτησε και τον βοηθό αρχισυντάκτη, Μιχάλη Πλεμμένο.

«Από την άλλη θα σταθώ στον Μιχάλη μου που είναι 11 χρόνια Πάντα ήρεμη δύναμη, δουλευταράς. Πάντα παρόν. Σε εκτιμώ σε αγαπώ, στεναχωρήθηκα που φεύγεις αλλά το κάνεις για να ανοίξεις τα φτερά σου», είπε.

«Ραντεβού τον Σεπτέμβρη! Περάστε καλά και θέλουμε να σας λείψουμε», είπε προς τους τηλεθεατές της η Σταματίνα Τσιμτσιλή και αποχαιρέτησε το κοινό με φιλιά.

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