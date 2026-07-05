Η εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου έριξε αυλαία με τους δύο παρουσιαστές παράλληλα να ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι.

Στο τέλος της εκπομπής, οι δυο παρουσιαστές κάλεσαν όλους τους συνεργάτες τους στο πλατό με την Ιωάννα Μαλέσκου να παίρνει πρώτη τον λόγο λέγοντας: «Εδώ είμαστε, έχουμε έρθει πιο κοντά, όχι μόνο για να αποχαιρετήσουμε ως τηλεοπτικό δίδυμο και οικοδεσπότες αυτές της εκπομπής, αλλά γιατί δε χωράμε κιόλας. Αν ανοίξετε το πλάνο θα δείτε…Είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων, όχι μόνο αριθμητικά αλλά και ποιοτικά.».

«Αυτή είναι η ομάδα παιδιά… » πρόσθεσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Μαλέσκου είπε: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον σταθμό, στο κανάλι που μας πίστεψε, που μας εμπιστεύτηκε, που μας έδωσε απόλυτη στήριξη σε όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης για όλες τις εκπομπές, τηλεοπτικής σεζόν και μπορούμε και λέμε αυτή τη στιγμή καλό καλοκαίρι. Αντίο, για ό,τι άλλο, για όπου μας βγάλει αυτή η διαδρομή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, τους τηλεθεατές και φυσικά σε όλους μας τους συνεργάτες. Και καλό καλοκαίρι».

Το δικό του ευχαριστώ σε κανάλι, διοίκηση, συνεργάτες και κοινό είπε και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας προσθέτοντας: «Καλό καλοκαίρι σε όλους παιδιά…Καλό καλοκαιράκι και εις άλλα με υγεία. Να περάσετε όμορφα και να ξεκουραστείτε».

Οι δυο παρουσιαστές στη συνέχεια αντάλλαξαν ένα φιλί στο μάγουλο και αποχαιρέτησαν οριστικά ως τηλεοπτικό δίδυμος το κοινό αγκαλιασμένοι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, Ιωάννα Μαλέσκου και Λάμπρος Κωνσταντάρας βρίσκονται σε συζητήσεις για να αναλάβουν διαφορετικά πρότζεκτ ο καθένας τη νέα σεζόν.

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