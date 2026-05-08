Η Φινλανδία κατάφερε να προκαλέσει αίσθηση στη φετινή Eurovision Song Contest 2026, εξασφαλίζοντας μια εξαιρετικά σπάνια εξαίρεση στους κανονισμούς του διαγωνισμού: live βιολί πάνω στη σκηνή.

Ο Pete Parkkonen και η διάσημη βιολίστρια Linda Lampenius παρουσιάζουν το τραγούδι «Liekinheitin», το οποίο ήδη θεωρείται από πολλούς φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο φινλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας YLE υπέβαλε ειδικό αίτημα προς την EBU, ζητώντας να επιτραπεί στη Linda Lampenius να παίξει ζωντανά ορισμένα μέρη του κομματιού στη σκηνή.

Η αιτιολογία ήταν πως το βιολί αποτελεί βασικό στοιχείο της καλλιτεχνικής ταυτότητας της συμμετοχής.

Η έγκριση ήρθε μετά από τεχνικούς ελέγχους στις πρόβες, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο ζωντανός ήχος δεν θα επηρεάσει την τηλεοπτική μετάδοση.

Η απόφαση θεωρείται ιστορική, καθώς από το 1998 — όταν καταργήθηκε η ζωντανή ορχήστρα από τη Eurovision — τα μουσικά όργανα στη σκηνή χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για σκηνικό και οπτικό αποτέλεσμα, ενώ ο ήχος προέρχεται από prerecorded backing tracks.

Το ίδιο το YLE ανακοίνωσε την είδηση με χιούμορ στα social media, γράφοντας ουσιαστικά πως «δεν μπορείς να φιμώσεις έναν θρύλο όπως η Linda», προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans της Eurovision, που είδαν τη συγκεκριμένη εξαίρεση ως μια επιστροφή της ζωντανής μουσικής στο διαγωνισμό μετά από 27 χρόνια.

