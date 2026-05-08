Μεγάλη ένταση έχει ξεσπάσει στη Βιέννη λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η Eurovision 2026, καθώς μια ειδική απόφαση της EBU προκάλεσε αντιδράσεις και έφερε νέα κόντρα ανάμεσα σε συμμετέχουσες χώρες.

Το ζήτημα αφορά τη Φινλανδία, η οποία φέτος συγκαταλέγεται στα μεγάλα φαβορί με το τραγούδι «Liekinheitin» από τη Linda Lampenius και τον Pete Parkkonen. Η εμφάνισή τους έχει ήδη τραβήξει την προσοχή, κυρίως λόγω της χρήσης βιολιού στη σκηνή.

Η EBU ενέκρινε τελικά να παιχτούν ζωντανά μέρη του βιολιού από τη Lampenius, παρότι ο κανονισμός του διαγωνισμού εδώ και χρόνια προβλέπει ότι τα μουσικά όργανα πρέπει να ακούγονται μόνο από προηχογραφημένο υλικό. Η φινλανδική τηλεόραση είχε καταθέσει σχετικό αίτημα, το οποίο έγινε δεκτό έπειτα από τεχνικές αξιολογήσεις.

Η εξαίρεση αυτή, όμως, δεν έγινε δεκτή με τον ίδιο ενθουσιασμό από όλους. Η εκπρόσωπος της Ελβετίας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της, τονίζοντας ότι και η δική της ομάδα είχε ζητήσει αντίστοιχη άδεια για ζωντανή κιθάρα, αλλά έλαβε αρνητική απάντηση.

Όπως δήλωσε, της εξηγήγησαν πως τα όργανα που απαιτούν σύνδεση με καλώδιο δεν επιτρέπονται, ενώ το βιολί θεωρείται διαφορετική περίπτωση, επειδή ο ήχος του μεταφέρεται μέσω μικροφώνου.

Παρότι η ίδια είπε πως χαίρεται για τη Φινλανδία, υπογράμμισε ότι οι κανόνες θα έπρεπε να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλους τους συμμετέχοντες, αφήνοντας σαφείς αιχμές για άνιση μεταχείριση.

🇨🇭Veronica Fusaro, Switzerland’s representative reacted to the permission granted to Finland to perform live: “We also approached the EBU for permission to play the guitar, and they told us that if the instrument is connected by cable, it is prohibited, cable is not needed for… pic.twitter.com/fr5CIhnAXI — Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 7, 2026

