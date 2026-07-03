Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επιστροφή της Ιωάννας Τούνη από το Μπαλί, μετά την ανοιχτή κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στην ίδια και τον Γιώργο Λιάγκα. Αφορμή στάθηκε η έντονη κριτική του παρουσιαστή για ένα βίντεο όπου η influencer εμφανίζεται στην πισίνα κρατώντας μια «βεντάλια» από χαρτονομίσματα.

Η Ιωάννα Τούνη πέρασε στην αντεπίθεση, επιστρατεύοντας τον δικηγόρο της αλλά και απαντώντας στα social media με αποδείξεις που διέψευδαν ότι τα χρήματα ήταν 500ευρα.

Η συγκεκριμένη κόντρα ενεργοποίησε και άλλους influencers, όπως ο Fipster, οι οποίοι είχαν προηγούμενα με τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 και έσπευσαν να την υποστηρίξουν μέσω TikTok και Instagram.

Το βίντεο του Fipster για τον Λιάγκα και την Τούνη

Στο προφίλ του στο TikTok ο Fipster δημοσίευσε ένα βίντεο από τις διακοπές του κι έγραψε: «Ο Λιάγκας την προηγούμενη εβδομάδα έκραζε εμένα, χθες την Τούνη, αύριο ποιος θα είναι ο τυχερός λέτε;».

Τα σχόλια λοιπόν είναι επικά με ποιο επικό ένα για τον σύντροφο και μέλλοντα σύζυγο της Φαίης Σκορδά. Με αφορμή το σχόλιο «ποιος θα είναι ο τυχερός λέτε;» ένας χρήστης σχολίασε βάζοντας φωτογραφία του συντρόφου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη.

govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας: Η απάντηση-καταπέλτης στον Fipster on air