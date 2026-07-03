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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επιστροφή της Ιωάννας Τούνη από το Μπαλί, μετά την ανοιχτή κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στην ίδια και τον Γιώργο Λιάγκα. Αφορμή στάθηκε η έντονη κριτική του παρουσιαστή για ένα βίντεο όπου η influencer εμφανίζεται στην πισίνα κρατώντας μια «βεντάλια» από χαρτονομίσματα.
Η Ιωάννα Τούνη πέρασε στην αντεπίθεση, επιστρατεύοντας τον δικηγόρο της αλλά και απαντώντας στα social media με αποδείξεις που διέψευδαν ότι τα χρήματα ήταν 500ευρα.
Η συγκεκριμένη κόντρα ενεργοποίησε και άλλους influencers, όπως ο Fipster, οι οποίοι είχαν προηγούμενα με τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 και έσπευσαν να την υποστηρίξουν μέσω TikTok και Instagram.
Το βίντεο του Fipster για τον Λιάγκα και την Τούνη
@fipsterrΕ ρε κολλημένη βίδα♬ πρωτότυπος ήχος – Λάμπρος 🇬🇷
Στο προφίλ του στο TikTok ο Fipster δημοσίευσε ένα βίντεο από τις διακοπές του κι έγραψε: «Ο Λιάγκας την προηγούμενη εβδομάδα έκραζε εμένα, χθες την Τούνη, αύριο ποιος θα είναι ο τυχερός λέτε;».
Τα σχόλια λοιπόν είναι επικά με ποιο επικό ένα για τον σύντροφο και μέλλοντα σύζυγο της Φαίης Σκορδά. Με αφορμή το σχόλιο «ποιος θα είναι ο τυχερός λέτε;» ένας χρήστης σχολίασε βάζοντας φωτογραφία του συντρόφου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη.
govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας: Η απάντηση-καταπέλτης στον Fipster on air