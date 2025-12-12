Με έναν έντονο διάλογο ολοκληρώθηκε το ραντεβού της Άντας και του Κωνσταντίνου στο First Dates, όταν ήρθε η στιγμή να πληρωθεί ο λογαριασμός.
Το περιστατικό προβλήθηκε στο επεισόδιο της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media.
Μετά το δείπνο, ο Κωνσταντίνος ενημέρωσε τον σερβιτόρο ότι η Άντα θα αναλάβει το κόστος, υποστηρίζοντας πως αυτό είχε συμφωνηθεί από πριν.
Η Άντα, εμφανώς ενοχλημένη, αποχώρησε από το τραπέζι λέγοντας πως «σήμερα η γυναίκα είναι ο άντρας της σχέσης», κάτι που ο παίκτης όχι μόνο δεν αποδέχτηκε, αλλά απάντησε με το αιχμηρό «δεν φοράς παντελόνια».
Ο διάλογος όπως καταγράφηκε στην εκπομπή
Άντα: Θες να πληρώσει η γυναίκα στο πρώτο ραντεβού;
Κωνσταντίνος: Εσύ δεν είπες ότι θα πληρώσεις; Είπες “θα το πληρώσω εγώ το τραπέζι”.
Άντα: Φυσικά, θα στο πληρώσω εγώ.
Κωνσταντίνος: Άρα είσαι διπρόσωπη.
Άντα: Τι είμαι;
Κωνσταντίνος: Διπρόσωπη, έχεις δύο κατευθύνσεις.
Άντα: Γιατί; Αφού δέχεσαι να πληρώσει η κοπέλα, θα πληρώσει η κοπέλα. Γιατί η κοπέλα στις μέρες μας είναι ο άντρας της σχέσης μας. Έλα αγόρι μου, γεια σου.
Κωνσταντίνος: Δεν το νομίζω. Δεν φοράς παντελόνια.