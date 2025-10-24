Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Στο χθεσινό επεισόδιο του First Dates, η Χλόη και ο Άρης συναντήθηκαν για ένα δείπνο, αλλά οι διαφορές τους έγιναν αμέσως εμφανείς.

Εκείνη είναι vegan, εκείνος αγρότης, και παρά την καλή διάθεση και των δύο, οι απόψεις τους συγκρούστηκαν αρκετά γρήγορα.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Χλόη έκανε μια αυθόρμητη κίνηση που φαίνεται πως ενόχλησε τον Άρη, ενώ η συζήτηση γύρω από τον βιγκανισμό ανέβασε τους τόνους.

Ο αγρότης δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και σχολίασε ευθέως τις αξύριστες μασχάλες της παρτενέρ του.

«Όταν έκανε την κίνηση του μπαλέτου… και είδα τον ευχούλη, δεν ήταν και αυτό που ήθελα να δω», είπε χαρακτηριστικά ο Άρης, εκφράζοντας με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια την αντίδρασή του.