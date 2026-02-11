Ένα από τα κορυφαία έργα της νεοελληνικής δραματουργίας επιστρέφει δυναμικά στη θεατρική σκηνή. Η «Φλαντρώ» του Παντελή Χορν παρουσιάζεται σε νέα παράσταση, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη, από τις 23 Ιανουαρίου στο Θέατρο Αλάμπρα.

Γραμμένο σε μια εποχή κοινωνικών περιορισμών και έντονων αντιθέσεων, το έργο παραμένει βαθιά σύγχρονο. Ο Παντελής Χορν φωτίζει με τόλμη τον πόθο, τη ζήλια και την ενοχή, σκιαγραφώντας μια κοινωνία που εγκλωβίζει τη γυναίκα ανάμεσα σε αυτό που επιθυμεί και σε αυτό που της επιβάλλεται.

Η «Φλαντρώ» δεν μιλά δυνατά, αφήνει τη σιωπή, τα βλέμματα και τις παύσεις να αποκαλύψουν τις πιο σκληρές αλήθειες.

Η «τραγωδία του πόθου» εκτυλίσσεται μέσα σε ένα παλιό αρχοντικό γεμάτο μυστικά, όπου η ενοχή βαραίνει κάθε κίνηση και κάθε ανάσα. Εκεί, οι χαρακτήρες παλεύουν με τα συναισθήματά τους, γνωρίζοντας πως καμία επιλογή δεν είναι αθώα.

Στον κεντρικό ρόλο της Φλαντρώς εμφανίζεται η Μαρία Τζομπανάκη, πλαισιωμένη από τους Χριστίνα Μαξούρη, Ευγενία Ξυγκόρου, Κρίστη Παπαδοπούλου και Αγησίλαο Μικελάτο. Μαζί συνθέτουν ένα δυνατό ερμηνευτικό σύνολο, που αναδεικνύει την τραγική ένταση και την ποιητική σιωπή του έργου.

Στην πρεμιέρα της παράστασης βρέθηκαν αγαπημένοι ηθοποιοί και καλλιτέχνες και τίμησαν τον θίασο με την παρουσία τους.

Σταμάτης Γαρδέλης-Μαρία Τζομπανάκη-Σπύρος Μπιμπίλας

Γιάννης Λάτσιος-Ηρώ Μουκίου-Μαρία Τζομπανάκη

Λένα Δροσάκη-Ηρώ Μουκίου-Χριστίνα Μαξούρη

Σωτήρης Χατζάκης-Πολυξένη Μυλωνά

Αντιγόνη Παφίλη-Νίκος Ορφανός

Στέλιος Μάινας-Κάτια Σπερελάκη-Πολυξένη Μυλωνά-Σωτήρης Χατζάκης

Κωνσταντίνος Μάνος-Μαρία Τζομπανάκη

Ορφέας Αυγουστίδης-Γεωργία Κρασσά

Άννα Νταλάρα-Γιώργος Νταλάρας-Σωτήρης Χατζάκης-Πολυξένη Μυλωνά-Ηρώ Μουκίου

Πηγή: NDP Photo Agency

