Ο φωτογραφικός μας φακός εντόπισε την Φλορίντα Πετρουτσέλη με τον Άρη Γούτο σε μια σπάνια καθημερινή βόλτα.

Το ζευγάρι, αν και κρατά χαμηλούς τόνους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, βρίσκει πάντα ποιοτικό χρόνο για τα παιδιά του.

Η δημοσιογράφος περπατούσε στο κέντρο της Αθήνας casual ντυμένη, όπως και ο σύζυγός της, χωρίς να δείχνουν ότι ενοχλούνται από τα φλας των φωτογράφων.

Η Φλορίντα Πετρουτσέλι και ο Άρης Γούτος έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την Μαίρη και τον Κωνσταντή. Τα δύο αδέρφια έχουν μικρή διαφορά ηλικίας και για κάποια χρόνια η Φλορίντα Πετρουτσέλι απείχε από τα τηλεοπτικά δρώμενα για να αφιερώσει στα παιδιά της όλο τον χρόνο και την ενέργειά της.

Πηγή: NDP Photo Agency