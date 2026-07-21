Στην Ελλάδα βρίσκεται ξανά ο Σταύρος Φλώρος, σχεδόν τρεις μήνες μετά το βαρύ ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομίνικο. Ο 21χρονος νικητής του Survivor τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο με τον συμπαίκτη του, Μάνο Μαλλιαρό, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο τουριστικό σκάφος. Το ατύχημα οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού, καθώς και σε σοβαρές βλάβες στον αστράγαλο του δεξιού.

Από τότε, χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολλά και δύσκολα χειρουργεία, ενώ τους τελευταίους μήνες παρέμενε σε κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι. Ωστόσο, πλέον βρίσκεται στην πατρίδα του και περνά το καλοκαίρι του μαζί με τον Μάνο Μαλλιαρό στη Καβαλά, με τον ίδιο να ζει όμορφες στιγμές με την οικογένειά του και τους φίλους του.

Ο Σταύρος Φλώρος και ο Μάνος Μαλλιαρός μπορεί να δέθηκαν ακόμη περισσότερο μετά το τραγικό περιστατικό, ωστόσο και κατά τη διάρκεια του ριάλιτι επιβίωσης είχαν στενές σχέσεις και είχαν αναπτύξει μία γερή φιλία. Έτσι λοιπόν, θέλησαν να κάνουν ένα remake από μία στιγμή έντασης που είχαν μπροστά στην κάμερα όταν ακόμη βρίσκονταν στο Survivor, κάνοντας το κοινό που τους παρακολουθούσε να αναπολήσει.

govastiletto.gr-Σταύρος Φλώρος: Επέστρεψε στην Ελλάδα και στάθηκε όρθιος