Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Χθες, Σάββατο 25/10, συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από τον πρόωρο θάνατο της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Φώφης Γεννηματά.

Ο σύζυγός της, Ανδρέας Τσούνης μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το σπίτι τους είναι γεμάτο από τις οικογενειακές αναμνήσεις τους.

Αρχικά, ο Ανδρέας Τσούνης ανέφερε: «Η παρουσία της είναι διαρκής. Το σπίτι είναι γεμάτο με αναμνήσεις της Φώφης, το όνομά της είναι ακόμα στο κουδούνι, δεν πρόκειται να το βγάλουμε. Πάντοτε συζητάμε για τη Φώφη, για το παράδειγμά της, για τον τρόπο ζωής που είχαμε. Υπάρχει στα βλέμματα των παιδιών, στις συζητήσεις με φίλους. Η έλλειψη της Φώφης υπάρχει πάντοτε, ανθρώπινο είναι αυτό, τη σκεφτόμαστε πάντα, μου λείπει, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Γνωριστήκαμε το 2002 όταν ήταν ακόμη βουλευτής».

Για τη μάχη που έδωσε η Φώφη Γεννηματά με τον καρκίνο, ο Ανδρέας Τσούνης εξομολογήθηκε: «Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ αισιόδοξος, ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυνατός. Δε λύγιζε, δε φοβόταν. Δεν ήθελε να τη λυπηθεί κάποιος. Προσπαθούσε να δείχνει ότι παλεύει με αξιοπρέπεια, με ήθος, με επιμονή και υπομονή και στο τέλος θα τα κατάφερνε. Η ιστορία αυτή πήγε πολύ καλά για 14 χρόνια. Μέχρι και τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο, παρόλο που οι γιατροί μας είπαν πως δεν υπάρχει κάτι άλλο, η ίδια είχε μια ισχυρή πίστη ότι κάτι θα γινόταν και θα τα κατάφερνε, θα κέρδιζε και αυτή τη μάχη».

Τέλος, ο Ανδρέας Τσούνης αναφέρθηκε στα παιδιά τους: «Είχαμε κάνει προετοιμασία με τη Φώφη, τα είχαμε προετοιμάσει τα παιδιά για παν ενδεχόμενο. Ο πόνος της έλλειψης της μητέρας δεν είναι κάτι αμελητέο».

govastileto.gr – Φώφη Γεννηματά: Συγκινεί ο Ανδρέας Τσούνης μιλώντας για την απώλειά της