Το παρασκήνιο πίσω από τη δημιουργία του εμβληματικού τραγουδιού “Χριστούγεννα” αποκάλυψε ο Φοίβος μέσα από το TikTok. Ο κορυφαίος δημιουργός εξομολογήθηκε πως η έμπνευση γεννήθηκε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη, όταν η έντονη μοναξιά που ένιωσε παρατηρώντας τα ερωτευμένα ζευγάρια στους στολισμένους δρόμους μετουσιώθηκε στους στίχους που αργότερα απογείωσε με την ερμηνεία της η Δέσποινα Βανδή.

«Την Παραμονή των Χριστουγέννων ταξίδευα στο εξωτερικό και στις χώρες που επισκεπτόμουν άκουγα διάφορα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, που έδιναν έναν ιδιαίτερο τόνο στο εορταστικό κλίμα της συγκεκριμένης περιόδου», λέει ο Φοίβος.

«Περπατώντας στη χιονισμένη Νέα Υόρκη, μου ήρθε η ιδέα να γράψω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι για να έχουμε το δικό μας σήμα κατατεθέν. Έπειτα διανύθηκε μια μεγάλη απόσταση και δεν πίστευα ότι θα γίνει όσο πετυχημένο έγινε».

«Στα μέσα εκείνου του καλοκαιριού, μετά τη Νέα Υόρκη, έπρεπε να γράψω τους στίχους. Αποφάσισα να το δώσω στη Δέσποινα, που τότε φτιάχναμε τον δίσκο της. Ήθελα μέσα από τους στίχους να μεταφέρω αυτήν τη μελαγχολία που ένιωθα, βγαίνοντας από τα στούντιο να βλέπω ζευγαράκια πιασμένα χέρι – χέρι να απολαμβάνουν το μαγικό κλίμα των Χριστουγέννων, το οποίο εγώ αγνοούσα μέχρι τότε. Για αυτό στο τέλος του δεύτερου κουπλέ λέω ότι πονάει πολύ η μοναξιά», αποκάλυψε ο Φοίβος.

Το τραγούδι «Χριστούγεννα» κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2001 και από τότε αποτελεί το hit των γιορτών! Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε το Λονδίνο, όταν η τραγουδίστρια συνόδευσε τον Κώστα Καπετανίδη σε ένα από τα επαγγελματικά του ταξίδια, όταν εκείνος της πρότεινε να γυρίζουν το κλιπ στους στολισμένους δρόμους.

