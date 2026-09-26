Ο Φοίβος Δεληβοριάς μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τους ανθρώπους της νύχτας.

Σε συνέντευξή του στο pod.gr, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 25/9, αναφέρθηκε στον τραγουδιστή και στην ιδιαίτερη προσωπικότητά του.

Ο ίδιος μίλησε για την έντονη παρουσία του στη σκηνή, σημειώνοντας ότι κάθε φορά που εμφανιζόταν σε ένα νυχτερινό κέντρο, κατάφερνε να αλλάζει την ατμόσφαιρα και να τραβά πάνω του όλα τα βλέμματα.

Αρχικά, ο Φοίβος Δεληβοριάς ανέφερε: «Τον Μαζωνάκη δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να τον πει “το καλό παιδί” ή “το παιδί που υπακούει”. Ήταν ο αδερφός, που τους ανησυχούσε τους ανθρώπους της νύχτας στη νυχτερινή ζωή. Δεν ήξερες τι θα γίνει, ήταν ένας Μικ Τζάγκερ το βράδυ που έβγαινε στη σκηνή. Τον είχα δει ζωντανά και ήταν ένα καταπληκτικό πράγμα αυτό που συνέβαινε στο μαγαζί του, δεν θύμιζε την υπόλοιπη νύχτα».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής πρόσθεσε: «Έχει και μερικά τραγούδια που τα θεωρώ και πάρα πολύ ωραία. Το “Οινόπνευμα Φτηνό” ή το “Ανήκω σε Εμένα”. Αισθάνεσαι λες και τα έχει γράψει ο ίδιος. Λες και είναι βιωμένα πράγματα από τον ίδιο και τα λέει πραγματικά. Αυτό το έχουν μόνο οι λαϊκοί τραγουδιστές. Ο Καζαντζίδης το είχε πολύ, δεν είχε γράψει σχεδόν τίποτα από τα δικά του τραγούδια σε στίχο, αλλά αισθανόσουν ότι τα είχε ζήσει αυτός. Έτσι ήταν και ο Μαζώ, ήταν υπέροχος και θα θυμάμαι πάντα το τρακ του, είχε τρακ που μόνο οι μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν, δηλαδή πριν βγει έτρεμε και μετά έλαμπε, ήταν έτοιμος για όλα».

Ο Φοίβος Δεληβοριάς κατέληξε: «Ο Γιώργος ήταν ένα πράγμα που διαπερνούσε τα φύλα και τα βιώματα με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Ήταν και λαϊκός κανονικά, σεβόταν όλη την παράδοση και την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού και τη συνέχιζε με τον δικό του τρόπο και ήταν και ένας άνθρωπος που με το φύλο του είχε μία ελεύθερη σχέση και με τον ερωτισμό του και με όλα αυτά. Έβγαινε κάθε μέρα και ένα στόρι με φουστάνι, αυτό τον έκανε αγαπητό σε όλες τις μερίδες, και στη συντηρητική και τη φοβική και την άλλη που ήταν απόλυτα ελεύθερη».

@pod.gr Ο Φοίβος Δεληβοριάς θυμάται τον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως τον γνώρισε: έναν λαϊκό τραγουδιστή που σεβόταν την παράδοση, έκανε τα τραγούδια να ακούγονται σαν δικές του ιστορίες και στεκόταν στη σκηνή με απόλυτη ελευθερία. Στο νέο επεισόδιο “Ναυαγοί” μιλά ακόμη για τον Χατζιδάκι, την «Ταράτσα», τη μοναξιά, τη δημιουργία και το νέο είδος πίστης που αναζητά. 📍Full video στο ΥοuTube I link στο bio #iphone #mazo #mazwnakis #fyp #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος – pod

govastiletto.gr – Φοίβος Δεληβοριάς: Συγκλονίζει ο αποχαιρετισμός του στον Γιώργο Μαζωνάκη