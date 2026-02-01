Ο Φοίβος μίλησε για την εποχή που είχε συνεργαστεί με τη Δέσποινα Βανδή στο τραγούδι «Προφητείες», αποκαλύπτοντας πως είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και λάθος δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάποιο περιοδικό είχε βγάλει πρωτοσέλιδο τίτλο ότι εκείνος και η τραγουδίστρια ήταν σατανιστές, εξαιτίας μιας μελωδίας στο κομμάτι που θύμιζε εκκλησιαστική μουσική.

Καλεσμένος στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ο συνθέτης και στιχουργός ανέφερε πως τα δημοσιεύματα ήταν εντελώς παραπλανητικά και προσβλητικά: «Το “σατανιστής” ήταν ο τίτλος ενός καινούριου περιοδικού που μας είχε βγάλει πρωτοσέλιδο. Είχαν γράψει ότι αν ακούσεις το τραγούδι ανάποδα είναι ύμνος προς τον σατανά. Το κομμάτι ήταν ύμνος προς τον Θεό, ένα ρέκβιεμ. Δεν ήταν καθόλου όπως τα έλεγαν».

Ο Φοίβος πρόσθεσε πως προχώρησαν σε αγωγή εναντίον του περιοδικού και, όπως εξήγησε, η ενέργεια αυτή οδήγησε τελικά στο κλείσιμό του: «Τους πήγα στο δικαστήριο και νομίζω μετά από αυτό, έκλεισε το περιοδικό».

