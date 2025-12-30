Ο Φοίβος έδωσε μια συνέντευξη στο vidcast του Daily Kous Kous, συνομιλώντας με τον Παναγιώτη Σίμο.

Ο μουσικοσυνθέτης μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, αλλά και για τη Δέσποινα Βανδή.

Αρχικά, ο Φοίβος είπε: «Εντάξει, αυτός που γουστάρω πολύ είναι ο Νίκος Καρβέλας. Θα ήθελα να του γράψω ένα τραγούδι. Το ξέρει, του το έχω πει και δεν με πίστευε. Δεν ήμασταν ποτέ στα μαχαίρια με τον Νίκο Καρβέλα. Ήταν αστικός μύθος. Τον εκτιμώ πολύ, θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν περάσει, με τις παραξενιές του, τις απόψεις του, οκ. Εγώ μουσικά τον κρίνω. Είχαμε συνυπάρξει πριν από πολλά χρόνια όταν είχα ενορχηστρώσει κάποια τραγούδια του τότε που η Άννα επρόκειτο να πάει στο εξωτερικό να κάνει την προσπάθεια της έξω και είχα ενορχηστρώσει 2 ή 3 τραγούδια του και 2 δικά μου που ήταν τα demo».

Ο ίδιος συνέχισε για την Άννα Βίσση: «Η Άννα Βίσση για εμένα είναι ό,τι καλύτερο στο είδος της. Δεν υπάρχει αυτή η καλλιτέχνιδα. Δεν συνεργάστηκα με την Άννα Βίσση, γιατί θεωρούσα ότι προδίδω τη Δέσποινα Βανδή. Δεν το μετανιώνω».

Όσον αφορά τη Δέσποινα Βανδή, ο μουσικοσυνθέτης ανέφερε: «Με την Δέσποινα είχαμε την πιο μακροχρόνια καλλιτεχνική σχέση. Ήμασταν κανονικό ανδρόγυνο καλλιτεχνικά. 17 συναπτά έτη ήμασταν μαζί, οπότε πιστεύω ότι είμαι μολυσμένος από “Δεσποινίλα”. Έχει περάσει πλέον μέσα στο DNA μου. Εννοείται ότι τα περισσότερα κομμάτια που έφτιαξα μέσα στον κορονοϊό θα ήταν για την Δέσποινα ασυνείδητα».

